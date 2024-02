Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Dopo aver già ricevuto il Creative Emmy Award per la sua interpretazione in Long, long time, l’acclamata terza puntata di The Last of Us (LEGGI LA RECENSIONE), Nick Offerman è stato premiato, nelle ore scorse, anche con l’Indipendent Spirit Award (ECCO TUTTI I VINCITORI) sempre grazie alla sua performance nell’episodio citato della serie TV basata sull’IP videoludica della Naughty Dog.

Nel suo discorso di accettazione del premio, Nick Offerman ha anche attaccato chi ha insultato con odio omofobico la puntata di The Last of Us in cui lui ha recitato di fianco a Murray Bartlett. Un episodio che andava ad ampliare in maniera molto drastica un segmento che, nel primo videogame del franchise, veniva proposto in modo differente e meno approfondito.

Queste le prole che l’attore ha pronunciato dal palco degli Indipendent Spirit Award:

Grazie mille. Sono stupefatto di trovarmi in questa categoria, è pazzesco. Grazie alla HBO per aver avuto il coraggio di partecipare a questa tradizione narrativa che è veramente indipendente. Storie con gli attributi tanto che quando l’odio omofobico incrocia il mio cammino e mi sento dire “Perché dovevate farne una storia gay?” noi rispondiamo, “Perché fate domande del genere. Non è una storia gay, è una storia d’amore, st*onzi!”.

Vi ricordiamo che l’anno scorso abbiamo avuto l’opportunità di discutere di The Last of Us 1×03 proprio con i suoi protagonisti, Nick Offerman e Murray Bartlett, che ci hanno l’inferno mascherato da paradiso di Bill & Frank. Trovate l’intervista in questa pagina.

