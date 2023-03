The Mandalorian 3: Jon Favreau chiarisce quanto tempo Grogu ha trascorso con Luke Skywalker

The Mandalorian

Jon Favreau ha voluto chiarire un dettaglio riguardante la storia di Grogu, nella stagione 3 di The Mandalorian di nuovo insieme a Din Djarin (Pedro Pascal), dopo essere andato via con Luke Skywalker (Mark Hamill) nel season finale della seconda.

In The Book of Boba Fett si assiste alla scelta di Grogu di tornare dal mandaloriano e lo showrunner ha sottolineato:

Lui è qualcuno che ha trascorso del tempo in entrambi i mondi. Sappiamo che ha iniziato in precedenza al tempio Jedi. Abbiamo visto dei flashback che si riferisce a quello e poi sappiamo che è stato recuperato e ha trascorso molti anni con il Mandaloriano. Poi è tornato con Luke Skywalker. Ora sono passati due anni dal suo addestramento.

Favreau ha aggiunto:

Ciò che è interessante è che ha scelto il suo amico, il Mandaloriano, perché ha sviluppato un legame ed è interessante come sembri, in un certo senso, un eco del percorso di Luke quando è stato attirato dall’attaccamento nei confronti dei suoi amici e come quello ha aiutato a delineare il futuro.

Che ne pensate? Avreste voluto vedere più scene con Grogu e Luke Skywalker nella serie The Mandalorian?

