La serie The Morning Show inserisce, fin dalla prima stagione, elementi legati alle notizie di cronaca e la showrunner Charlotte Stoudt ha parlato di come le prossime elezioni presidenziali americane potrebbero influenzare la storia.

Nelle puntate del terzo capitolo Bradley (Reese Witherspoon), ad esempio, ha scoperto che il fratello è stato coinvolto nell’attacco al Campidoglio avvenuto il 6 gennaio, decidendo di coprirlo e mettere così a rischio la propria carriera e causando problemi nella sua vita privata. Alex (Jennifer Aniston), invece, ha iniziato una relazione con il miliardario Paul Marks (Jon Hamm), che stava per acquistare il network UBA in un accordo ideato dal CEO Cory Ellison (Billy Crudup).

Stoudt ha spiegato:

Lo show vive in una zona davvero particolare. Biden è realmente presidente. Non puoi inventare giudizi della Corte Suprema o dire che Putin ha perso il potere. UBA non può semplicemente riportare le notizie, deve diventare, in qualche modo, la notizia, in ogni stagione. La chiamata deve sempre venire da dentro la casa. Ma non appena accetti questi limiti, ti rendi conto di quanto lo show possa esaminare e mostrare: l’erosione dei diritti riguardanti la riproduzione, i genitori difficili, l’orribile persistenza del razzismo istituzionale.