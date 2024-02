Dakota Johnson ha ricordato la sua esperienza sul set del finale di The Office, ben dieci anni fa.

Ospite del “Late Night With Seth Meyers” l’attrice di “Madame Web” è apparsa nel finale dell’amata serie di sitcom della NBC, ma lo ha definito il “momento peggiore” della sua vita professionale:

Onestamente è stato il periodo peggiore della mia vita. Adoravo quello show così tanto, e quando mi hanno detto ‘Vuoi essere nel finale della serie?’ ho risposto, ‘Certo’, pensando che mi sarei presentata per, tipo, mezza giornata. Sono stata lì per due settimane e sono a malapena presente in quel maledetto show.