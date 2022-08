Secondo BJ Novak un revival col cast originale di The Office, in maniera simile a quanto successo con Will & Grace, è ormai impossibile.

L’attore è stato recentemente intervistato da Deadline, riguardo un possibile revival dell’amata serie tv:

Non lo so contrattualmente, ma lo so spiritualmente, ed è una pura cosa di Greg Daniels. Tutti sanno che è la persona che controlla i diritti di The Office, spiritualmente, creativamente della versione americana. Sicuramente non rimetteresti tutti insieme, quella nave è ormai salpata.

Tuttavia, molti degli ex co-protagonisti di Novak hanno espresso interesse per una reunion speciale simile all’originale Office Christmas Special del Regno Unito. Se la NBC Universal dovesse fare un revival o un reboot di The Office, Novak crede che dovrebbe succedere solo se ci fosse qualcosa di nuovo da raccontare.

Penso che debba essere affrontata come una decisione artistica, non come una decisione finanziaria. Temo che ci sia così tanta pressione finanziaria, comprensibilmente, per estrarre questo metallo prezioso nel terreno chiamato reboot di The Office, spin-off o altro. The Office originariamente era stato creato per l’opposto del denaro. A tutti noi nel team degli autori sembrava la decisione più stupida e poco redditizia, fare un documentario triste e falso ambientato in un ufficio senza stelle luccicanti, senza musica, praticamente niente colori, nessun pubblico in studio, quella doveva essere la mondanità di una azienda che vende carta; un remake di uno spettacolo britannico che tutti odiavano per averci provato.

The Office è invece disponibile su Netflix e nella sezione Peacock di NOW.

