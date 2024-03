JD Pardo, tra i protagonisti di The Terminal List, potrebbe tornare in occasione della stagione 2 della serie tv con protagonista Chris Pratt.

Durante un’intervista con Screen Rant, Pardo ha prima parlato della serie prequel The Terminal List: Dark Wolf, per poi anticipare un suo plausibile ritorno nella stagione 2:

È un prequel e lo hanno già iniziato. Copre un pezzo dei libri prima che il mio personaggio entri in scena. Ma sono ancora in contatto con tutti quei ragazzi. Abbiamo dei piani futuri di cui non parlerò adesso, ma va tutto alla grande. Assolutamente.