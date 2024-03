In onda su FOX (Sky, canale 112).

Il giudice Fernando Aenlle-Rocha ha non ha accettato la richiesta di archiviazione da parte di AMC e la causa intentata da Robert Kirkman e dai produttori Gale Anne Hurd, David Alpert, Charles Eglee e Glen Mazzara per i profitti di The Walking Dead procederà nelle prossime fasi.

Alla base della decisione presa c’è l’accordo stretto nel 2021 tra AMC, Frank Darabont e CAA che ha previsto il versamento di 200 milioni di dollari all’ex showrunner della serie televisiva.

Il giudice ha stabilito che i querelanti dovrebbero ricevere lo stesso trattamento ricevuto da Darabont per quanto riguarda gli interessi ricevuti grazie al suo coinvolgimento nel franchise, sostenendo che i produttori dovrebbero ricevere un pagamento superiore ai 200 milioni di dollari.

I produttori della serie tratta dai fumetti di Kirkman sostengono che gli accordi previsti dai rispettivi contratti non siano stati rispettati. AMC, invece, aveva ribadito che si trattava solo di un tentativo di aggiudicarsi in modo irregolare dei soldi, sfruttando il successo del franchise.

Il processo potrebbe quindi iniziare nei prossimi mesi e Sheldon Eisenberg dello studio legale Sullivan & Triggs, avvocato di Kirkman e dei suoi colleghi, ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti della scelta del giudice:

Siamo felici che la Corte abbia riconosciuto la serietà della richiesta dei querelanti e abbia permesso che si decida quanto spetta loro.

Rin Snyder, che si occupa della causa per conto di AMC, ha invece replicato:

Questi querelanti stanno cercando di fare causa ad AMC dal 2017 nel tentativo di riscrivere il proprio contratto e ottenere soldi che non sono dovuti. Questo è solo un altro round nella loro crociata. Siamo fiduciosi che anche queste richieste verranno respinte.

Che ne pensate della decisione del giudice nei confronti della causa intentata dai produttori di The Walking Dead contro AMC?

