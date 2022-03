Le riprese del finale disono attualmente in corso , ma AMC ha pubblicato laufficiale dell’ultima puntata della parte 2 della stagione 11, si tratta dell’ultimodello show.

L’episodio andrà in onda il 3 aprile, e concluderà la seconda parte dell’ultima stagione prima della pausa. La parte 3 con gli ultimi episodi dello show dovrebbe invece andare in onda entro fine anno. Di seguito la sinossi ufficiale:

Nell’ultimo finale di metà stagione di The Walking Dead, i nostri eroi sono intrappolati in una situazione fuori controllo. Tutti ciò che si sono impegnati a proteggere è a rischio mentre il pericolo si avvicina a ogni angolo. La posta in gioco è alta. Dovranno decidere cosa vale la pena salvare. E ogni decisione porterà delle conseguenze.