La serie The Walking Dead: The Ones Who Live, dopo soli due episodi, ha ribadito che nessuno dei personaggi è al sicuro e Danai Gurira ne ha spiegato il motivo.

L’attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha infatti commentato quanto accaduto alla protagonista Michonne nelle puntate andate in onda.

Nello show con star Andrew Lincoln e Gurira, sono infatti già usciti di scena Okafor, interpretato da Craig Tate, e il gruppo che segue Michonne nella sua ricerca di Rick, uccidendo persino Nat, ruolo affidato a Matthew August Jeffers, alla fine della seconda puntata.

Danai ha spiegato:

Ho incontrato Matt mentre stavo interpretando Riccardo III in occasione dell’evento Shakespeare in the Park. Ho deciso in quel periodo che avrebbe interpretato Nat.

Gurira ha aggiunto:

Abbiamo molto meno tempo in questo show rispetto a quello che normalmente ha The Walking Dead. Ed è onesto nei confronti della premessa: non tutti sopravvivono in questo mondo. Ed è quello che è così entusiasmante nel trovare attori come Matt, e del percorso della sua storia nell’episodio due.

La protagonista ha ricordato che non ha potuto dire immediatamente a Jeffers che lo voleva per il ruolo di Nat, sottolineando:

Ma non ho dovuto lottare. Era fantastico. E poi lo abbiamo portato nel cast e abbiamo potuto vedere qualcuno che non ha molto tempo per avere un impatto. Ha un episodio, giusto? Non era nemmeno un intero episodio per farcelo apprezzare e per creare questo fantastico personaggio. E lui l’ha fatto.

Danai Gurira ha quindi concluso:

Quello è ciò che amo di questo show. Questi incredibili attori, che alle volte non sono molto conosciuti, ma dovrebbero esserlo, e spero che ora lo saranno, possono stare di fronte alla telecamera e offrono un’ottima interpretazione. Un’intera realtà diversa prende vita grazie a loro e tutti se ne innamorano… E poi, li uccidiamo!

Che ne pensate dei commenti di Danai Gurira sul fatto che nessuno dei personaggi sia al sicuro?

