Nell’episodio 5 di The Walking Dead: The Ones Who Live sono presenti dei flashback, ora commentati dall’attore protagonista delle scene.

Nella puntata, intitolata Become, si scopre infatti che Padre Gabriel Stokes (Seth Gilliam) ha incontrato Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh) per anni dopo che la donna aveva portato via Rick (Andrew Lincoln) a bordo di un elicottero, non sapendo a lungo quanto accaduto al suo amico.

Nel presente Anne insegue Rick e Michonne (Danai Gurira), minacciando di uccidere tutte le persone che si trovano ad Alexandria, compresi i figli della coppia.

Il primo flashback avviene tre anni prima degli eventi in corso, quindi tra la nona e la decima stagione di The Walking Dead, considerando che Gabriel spiega ad Anne che aveva provato a trovarla grazie alla radio su cui stava lavorando Eugene (Josh McDermitt).

Il secondo momento ambientato nel passato si inserisce dopo l’episodio della decima stagione che segna l’uscita di scena di Michonne per andare alla ricerca di Rick. Gabriel spiega inoltre che i Sussurratori hanno compromesso le mura di Alexandria e la comunità sta morendo di fame.

Il terzo flashback, infine, si svolge un anno prima dell’inizio dello spinoff The Ones Who Live. Gabriel e Rosita (Christian Serratos) si sono già lasciati e ha perso la vita, considerando che lo show originale si è concluso dopo la sua morte.

Seth Gilliam ha spiegato a ComicBook che è stato informato degli incontri tra Gabriel e Anne durante una telefonata con il co-creatore e showrunner di The Ones Who Live, Scott M. Gimple:

Ho avuto la reazione iniziale di ogni attore: ‘Avresti potuto dirmelo anni fa, avrebbe contribuito alla mia interpretazione’. No, non aveva avuto l’idea alcuni anni fa che questa sarebbe stata la direzione che avremmo preso con i personaggi, quindi non posso prendermela con nessuno. Era semplicemente una di quelle cose: ‘Questo sarebbe stato divertente nel fare dei riferimenti.

Anne, nei flashback, non rivela mai a Gabriel la verità riguardante Rick e la CRM, accennando solo al fatto di far parte di una comunità distante e confessando di aver fatto delle cose “crudeli e difficili” per far sopravvivere sé stessa e il resto del mondo. L’interprete di Gabriel ha sottolineato:

Penso che deve fidarsi di lei. Penso che sia parte dell’accordo nell’accettare quella posizione. Devi credere a ciò che le persone ti dicono e devi farlo senza pensare che abbiano ulteriori motivi perché hanno bisogno di essere ascoltati più di quanto abbiano bisogno di manipolarti. Devi credere in quel tipo di ideologia. Penso che sarebbe interessante pensare al passato e dividere i due show, per quanto riguarda la timeline e scoprire se c’è qualcosa nell’interpretazione di alcuni anni fa che possa mettere in connessione i due mondi. Quello sarebbe davvero interessante.

