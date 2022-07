The Witcher 3: sei ingressi nel cast, nuove indiscrezioni dal set

The Witcher

Le riprese di The Witcher 3 sono in corso, e il cast della nuova stagione continua ad ampliarsi.

Redanian Intelligence segnala non solo i nomi degli attori che si sono aggiunti al roster, ma anche i personaggi che andranno a interpretare. Ecco la lista:

Ryan Hayes è Artaud Terranova, un mago che “ha partecipato al golpe di Thanedd”

Michalina Olszanska è una maga

Kate Winter è Putney

Martyn Ellis è Barker

Harvey Quinn è un personaggio sconosciuto, probabilmente una maga

Poppy Almond è un personaggio sconosciuto, probabilmente una maga

Nel frattempo sempre Redanian segnala che, mentre le riprese in teatro di posa continuano agli studi Longcross di Londra, la produzione si è spostata anche in Marocco, a Erfoud, per girare alcune scene nel Deserto del Sahara, che riguarderanno la storia di Ciri (forse le vicende che avvengono nel deserto di Korath e il confronto con i Trapper, un gruppo che vuole rapirla e consegnarla all’imperatore di Nilfgaard).

Successivamente, sembra che la produzione si sposterà anche alle Maldive e in Costa Rica. Vi terremo aggiornati!

I membri del cast che torneranno nella stagione 3 di The Witcher sono Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

The Witcher è disponibile su Netflix.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità sul mondo di The Witcher grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.