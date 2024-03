Neil Gaiman aveva scritto una serie animata di Thor, che purtroppo non ha mai visto la luce.

Poco prima che Chris Hemsworth facesse il suo debutto come Thor nel Marvel Cinematic Universe, il personaggio avrebbe dovuto fare il suo debutto in una serie animata. Quella serie animata dedicata a Thor sarebbe stata scritta da Neil Gaiman, che in un nuovo post sul suo blog ha svelato i motivi per cui è stata accantonata:

Molto tempo fa – intorno al 2006 – mi è stato chiesto di creare un cartone animato di Thor, ed ero molto emozionato, e il brief era che doveva essere ambientato prima del film Thor.

Ho fatto un’analisi approfondita di Thor, ho riletto tutto ciò che aveva disegnato Jack Kirby, ho ideato un’intera storia che durava alcune stagioni e mostrava il giovane Loki passare dall’adorazione per suo fratello maggiore al diventare cattivo, e poi mi hanno detto che in realtà non mi era permesso mostrare nessuno dei personaggi in modo diverso da come erano nel film Thor, quindi ho detto no, grazie e mi sono fermato.

Fonte: Comic Book

