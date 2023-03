WandaVision: svelati gli sceneggiatori al lavoro sullo spinoff Vision Quest

Lo sviluppo di Vision Quest, spinoff di WandaVision, sembra sia ancora in corso e due nuovi sceneggiatori sono al lavoro sul progetto.

Megan McDonnell e Peter Cameron, secondo quanto riportato dal Sindacato degli Sceneggiatori Americani, sono coinvolti nella nuova serie targata Disney+.

McDonnell ha già lavorato per Wandavision e The Marvels. Cameron, invece, ha fatto parte del team di autori di Moon Knight e Werewolf by Night.

Tra le pagine della storia a fumetti intitolata Vision Quest, Vision viene rapito e smantellato. Scarlet Witch e il resto degli Avengers trovano invece White Vision, privo dei ricordi del tempo trascorso con loro, e devono lottare contro di lui. Visione viene però successivamente riportato alla sua versione eroica, anche se diventa più “meccanico” e “freddo”. Nei fumetti è inoltre coinvolta una variante di Kang, Immortus.

Che ne pensate degli sceneggiatori scelti per Vision Quest? Vorreste che venisse realizzato lo spinoff di WandaVision?

Fonte: ComicBook