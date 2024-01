Nel finale della stagione 2 di What If, l’Osservatore e Captain Carter si fermano di fronte all’albero creato da Loki nel finale della sua serie tv.

I produttori esecutivi A.C. Bradley e Bryan Andrews hanno raccontato come è stato realizzato il finale e come sono state unite le due serie:

Bradley: È un miracolo che le cose si uniscano.

Andrews: All’inizio non c’era l’albero, perché quando stavamo facendo la serie, non c’era nessun albero. Non c’era la seconda stagione di Loki, quindi non si sapeva niente di tutto questo. Quindi, ad un certo punto l’Osservatore avrebbe detto ‘Sì, ti mostrerò delle cose interessanti.’ e ci sarebbe stata un’immagine che mostra davvero il multiverso. Ma è una cosa che abbiamo visto alla fine della prima stagione di Loki, e abbiamo pensato, ‘Oh!’ Questo è il motivo per cui il live-action è così veloce, a volte stiamo girando per qualcosa, pianificando qualcosa, e occasionalmente riescono a realizzarlo prima ancora che avessimo la possibilità di mostrarlo, quindi seguiamo l’esempio. Per esempio questa volta ci hanno detto: ‘Pensiamo che dovremmo fare questo invece dell’altro dipinto che avete fatto voi.’

Quel nuovo dipinto era in linea con il finale della seconda stagione di Loki. “Era un dipinto fantastico, bellissimo di una versione di come potrebbe apparire il multiverso, grande e folle, che aggiungeva influenze di Jack Kirby e lo rendeva la cosa cosmica più grande che tu abbia mai visto. Ma poi avevano l’albero, quindi dovevamo realizzare la nostra versione dell’albero. La cosa folle era che stavano ancora cercando di progettare quella ripresa in live-action mentre ci chiedevano di realizzarla animata. E avevamo anche una scadenza.

Era una di quelle situazioni in cui le scadenze erano in realtà più o meno coincidenti e le nostre erano più solide, del tipo: “Dobbiamo portarlo subito al venditore”, e i ragazzi del live action erano un po’ incerti e titubanti “È cosi che vogliamo farlo?” Quindi, il nostro team stava dipingendo alcune cose che erano davvero fantastiche. Quindi penso che ci stavamo informando a vicenda ed era davvero interessante. Succede raramente. Quindi, ci davano qualcosa di davvero interessante e il nostro team impazzisce, fanno qualcosa di veramente straordinario e lo rimandano indietro, e loro dicono, ‘Ooh!’ E nel frattempo, Kevin probabilmente in sottofondo ride, adorandolo. Ma è andato tutto alla grande. Sì. E poi l’ha aggiunto negli ultimi momenti possibili, e ce l’ha fatta.Ha davvero funzionato.