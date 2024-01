What If...?

Gli spettatori avrebbero potuto vedere un crossover tra l’universo Marvel e quello di Star Wars grazie alla serie animata What If…?.

Matthew Chauncey, che è stato coinvolto come sceneggiatore e montatore delle puntate, si è occupato del finale della seconda stagione dello show disponibile su Disney+ e aveva proposto un’idea che non è stata però realizzata.

Il regista e produttore esecutivo Bryan Andrews ha dichiarato a Moovy TV:

Penso che Kevin Feige non voglia realmente che si incrocino certi mondi. Ma abbiamo proposto… Avevamo in realtà un crossover tra Star Wars e Marvel. Chauncey aveva ideato un motivo che aveva senso per l’incontro tra i due universi.

Il produttore ha aggiunto:

Penso sia assolutamente fattibile. Non so se Feige voglia incrociare quei due flussi narrativi, ma è realmente divertente. Non appena capisci il perché, pensi: ‘Oh, quello… Oh, giusto!’. Ha totalmente senso. Non rovinerebbe la feste a nessuno. Ma era semplicemente una lettera d’amore a Star Wars vecchio stile. Ed era grandioso. Non so se saremo mai in grado di farlo. Ma ci abbiamo pensato.

Andrews ha svelato che ha inserito un easter egg di Star Wars nella puntata What If… T’Challa Became a Star Lord?, in cui appare brevemente un caccia imperiale:

Ho provato a inserire degli easter egg. Tutte queste cose diverse che la Disney possiede, ma sono realmente attenti. Dicono ‘No, no, no, no, no’. Se ne accorgono. Abbiamo messo di nascosto un TIE Fighter… Non penso che nessuno riuscirà mai a notarlo, ma nell’inquadratura in cui Starlord T’Challa arriva e ci sono le navi spaziali… In una delle inquadrature, quando ci si passa davanti, forse è un po’ sfocato dall’azione, ma c’è un caccia. Non so se lo vedrete, ma tecnicamente è stato disegnato… Ed è lì presente. Quindi quello siamo riusciti a inserirlo.

Che ne pensate? Vorreste assistere a un crossover tra l’universo di Star Wars e quello della Marvel?

