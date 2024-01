What If...?

Durante un’intervista per il podcast Phase Zero, Hayley Atwell ha parlato del destino della sua Captain Carter in What If..? spiegando che non crede che la sua storia debba ricongiungersi a quella di Doctor Strange nel multiverso della follia.

Nel film di Sam Raimi, ricordiamo, il suo personaggio moriva, perciò l’attrice crede che il destino del personaggio possa essere un altro:

Vista l’intricata rete di possibilità e visti tutti questi mondi paralleli, credo ci sia libertà nel non legarsi necessariamente a un destino specifico. E poi in Doctor Strange aveva un ruolo ben preciso, lì era tutto più serio e cupo, ma doveva servire per la gag. Sentirla dire: “Ho tutto il giorno libero” e poi vederla tagliata a metà da un frisbee è praticamente un gag divertente e sciocca.

