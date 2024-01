What If...?

La stagione 3 di What If potrebbe uscire già quest’anno, ovviamente in esclusiva per Disney+.

Il produttore e regista Bryan Andrews ha dichiarato che la stagione 3 potrebbe uscire già nel 2024, ma che ciò richiederebbe una lavorazione più rapida:.

Spostano le cose in giro nell’ordine di pubblicazione. Ogni volta penso “Oh, il prossimo sarà questo!” oppure “lo sposteranno di un po’!”‘” Quindi, anche io detesterei dire qualcosa e far emergere le speranze delle persone per poi vederle deluse a causa della bestia della produzione che posticipa le uscite. Pensavo che potesse uscire alla fine dell’anno, nel 2024, forse, ma sarà difficile. C’è qualche altro gruppo di persone che sta pianificando quando le cose verranno pubblicate e stanno spostando le cose sul tabellone. Non so dove siamo in questo momento, così come non so dove sia Marvel Zombies. Zombies, su cui sto ancora lavorando sarà pazzesco e uscirà, ma anche quello continua a venire spostato. Vorrei aiutarvi giuro, ma non lo so.

La stagione due di What If…? continua a seguire il viaggio de l’Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell’Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici. Gli episodi, che in questa stagione presentano i personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti da Bryan Andrews (episodi 2-9) e Stephan Franck (episodio 1) e scritti da AC Bradley (episodi 3, 4, 5, 8), Matthew Chauncey (episodi 1-3, 7, 9) e Ryan Little (episodi 6, 8). I produttori esecutivi della serie animata sono Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Bryan Andrews e AC Bradley.

