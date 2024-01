What If...?

Con l’uscita della stagione 2 di What If su Disney+, molti spettatori si sono domandati come mai non sia apparso neanche un X-Men.

I creatori e produttori esecutivi della serie animata Bryan Andrews e A.C. Bradley hanno svelato che non potevano usare gli X-Men in nessuno degli episodi perché Marvel vuole che quei personaggi debuttino prima in versione live-action:

Erano praticamente fuori discussione. ci hanno detto ‘Prima dobbiamo farlo live action e poi lo potete fare voi.’ Ci sarebbe piaciuto giocare con tutti i tipi di giocattoli. Ma ci sono dei limiti.

Per lo stesso motivo, non sono potuti apparire personaggi come il Captain America di Sam Wilson, perchè ai tempi della sceneggiatura della stagione 2 di What If, non era ancora andato in onda.

La stagione due di What If…? continua a seguire il viaggio de l’Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell’Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici. Gli episodi, che in questa stagione presentano i personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti da Bryan Andrews (episodi 2-9) e Stephan Franck (episodio 1) e scritti da AC Bradley (episodi 3, 4, 5, 8), Matthew Chauncey (episodi 1-3, 7, 9) e Ryan Little (episodi 6, 8). I produttori esecutivi della serie animata sono Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Bryan Andrews e AC Bradley.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios