Laurence Fishburne ha confermato la sua presenza nella stagione 2 di What If, in arrivo prossimamente.

Nonostante nell’ultima settimana l’attore paia essersi dimenticato del suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, in una recente intervista ha dichiarato che Bill Foster tornerà nella prossima stagione di What If:

Ah, si, Bill Foster è presente in What If…? Sì. Sì, sì. Bill Foster appare in What If…? Come Giant-Man in realtà. Sì, è molto figo.

Bill Foster, nel MCU, è un vecchio collega di Hank Pym che ha assunto anche l’identità di Golia grazie proprio alle particelle dello scienziato. In Ant-Man and the Wasp, aiutava Ghost a rubare i progetti del vecchio amico per trovare una cura per la ragazza.

Gli episodi di What If sono disponibili su Disney+, la stagione 2 arriverà nel 2023.

