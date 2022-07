Emmy 2022: Chadwick Boseman ottiene una nomination postuma per What If…?

What If...?

Qualche ora fa sono state pubblicate le nomination agli Emmy 2022, e tra i candidati c’è anche il compianto Chadwick Boseman, per la sua ultima performance in What if…?.

L’attore è morto a causa di un cancro al colon il 28 agosto 2020, ma l’anno scorso è stato tra le voci protagoniste della prima serie animata Marvel Studios, negli inediti panni di Star Lord. Per la sua performance vocale ha ottenuto una candidatura postuma agli Emmy 2022, al fianco del suo collega Jeffrey Wright, candidato invece per aver prestato la voce all’Osservatore.

Ecco tutti i nominati per la categoria Miglior doppiaggio di un personaggio:

F. Murray Abraham – Moon Knight

Julie Andrews – Bridgerton

Chadwick Boseman – What If…?

Maya Rudolph – Big Mouth

Stanley Tucci – Central Park

Jessica Walter – Archer

Jeffrey Wright – What If…?

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 12 settembre e andrà in onda su NBC e in streaming su Peacock. I premi tecnici, invece, saranno assegnati il 3 e il 4 settembre, con cerimonie trasmesse da FXX il 10 settembre.

Tutti gli episodi di What If sono disponibili su Disney+.

Cosa ne pensate della candidatura postuma di Chadwick Boseman agli Emmy 2022? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative a What If…? nella nostra scheda.

Fonte: Comunicato Stampa Emmy 2022