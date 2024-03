A pochi giorni dalla clamorosa notizia del licenziamento di Beau DeMayo da X-Men ’97, Brad Winderbaum, capo della divisione streaming, televisione e animazione dei Marvel Studios ha commentato su EW quanto accaduto spendendo solo parole positive verso lo showrunner che – lo ricordiamo – ha già scritto la seconda stagione della serie e stava iniziando a pensare alla terza:

Non posso parlare dei dettagli. Ma posso dire che Beau aveva un grande rispetto e passione per questi personaggi, e ha scritto quelli che penso fossero script eccellenti che il resto del team ha potuto utilizzare come ispirazione per portare questa incredibile serie sullo schermo.

Winderbaum non ha voluto neanche definire quanto accaduto un “licenziamento”:

Non posso. “Le nostre strade si sono separate” è il modo migliore con cui potrei definire questa situazione.

Parlando con Variety, poi, Winderbaum ha aggiunto:

Ha fatto un lavoro incredibile con la prima e la seconda stagione, e non vedo l’ora che i fan vedano la serie. L’intero team si è riunito per creare un revival che rendesse onore ai sessant’anni di storia degli x-Men. Da Stan a Jack, a Claremont, ai Lewalds, ci poggiamo sulle spalle di veri e propri giganti.

DeMayo appartiene a una comunità nera e LGBTQ+, ed essendo cresciuto in una famiglia d’adozione in passato ha parlato di come si sentisse vicino alle storie degli X-Men, soprattutto quando affrontavano le tematiche della discriminazione. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo dietro le quinte, quello che sappiamo è che lo showrunner ha chiuso il suo account Instagram, sul quale pubblicava regolarmente aggiornamenti sulla serie e selfie in palestra.

Sappiamo anche che gestiva un account OnlyFans non esplicito, e che la Disney ne era a conoscenza fin dall’inizio. Jeff Sneider ha scritto nella sua newsletter che DeMayo gli è stato descritto come “un collega con cui è impossibile lavorare”, tanto da rendere “quotidianamente il lavoro un incubo assoluto”. Ma tutto ciò non dovrebbe essere una novità per i Marvel Studios, quindi il tempismo del suo licenziamento (a una settimana dal debutto della prima stagione della serie) sembra decisamente strano.

Winderbaum, comunque, ha spiegato che sebbene la seconda stagione della serie non sia stata ancora confermata ufficialmente, lo sviluppo è a buon punto:

Ho già visto versioni degli animatic dell’intera seconda stagione. Ovviamente, a questo stadio c’è ancora moltissimo lavoro da fare. È qualcosa di editoriale, ma è anche un lavoro ripetitivo perché quando poi si procede con la produzione è necessario mettere in ordine la storia. A breve inizieremo lo sviluppo della terza stagione e sì, a questo punto dovremo capire chi mettere a capo, ma fortunatamente ci sono molti talentuosi fan degli X-men che sono incredibili sceneggiatori.

X-Men ’97 debutterà su Disney+ il 20 marzo.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

