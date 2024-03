Il doppiatore di Morph di X-Men ’97 ha commentato le polemiche sul fatto che il mutante sia non binario.

J.P. Karliak, doppiatore di Morph, ha parlato delle polemiche sterili di una parte del pubblico con CBR:

Sono un attivista queer. Gestisco un’organizzazione no-profit che sostiene la rappresentanza queer. Ho anche co-fondato un’organizzazione per la registrazione degli elettori. So cosa sta succedendo nel mondo, soprattutto a livello politico, quindi no, non mi ha sorpreso affatto.

Penso che quello che ho apprezzato di più sia stata la reazione negativa alle persone che chiedevano “Hai guardato gli X-Men?” e le risposte erano solo: “Conosci il motivo per cui sono stati creati e di cosa trattano? Te ne sei dimenticato?” Mi ha rassicurato. Non mi sono offeso per nulla di ciò che qualcuno ha pubblicato, per quanto ci abbiano provato.

C’era un articolo che mi definiva un attivista queer radicale ed elencava l’insidiosa dichiarazione di intenti della mia organizzazione (che si chiama Queer Vox) – parola per parola di ciò che era sul sito web, stai scrivendo fatti. Ho commentato: “Non ci sono bugie qui, grazie per la pubblicità!”