Marvel ha pubblicato le immagini ufficiali dei protagonisti di X-Men ’97, serie animata in arrivo quest’anno su Disney+.

Nelle foto che potete vedere qui sotto, sono presenti Jean Grey, Cyclops, Storm, Wolverine, Beast, Gambit, Jubilee, Sunspot, Morph, Rogue, Bishop, e il maestro del magnetismo Magneto

La serie animata originale si era conclusa con Charles Xavier che veniva ferito da Henry Peter Gyrich e portato dall’Imperatrice Lilandra nell’Impero di Shi’ar, per poterlo curare. I primi dettagli sembrano quindi in linea con il progetto di creare una continuità tra le due serie animate, come annunciato dal produttore Beau DeMayo quando aveva annunciato il progetto sequel dello show degli anni ’90. Il filmmaker aveva inoltre anticipato che Sinistro potrà determinare il destino degli X-Men e dell’intera umanità.

Tra i personaggi che torneranno ci saranno anche Ciclope, Jean Gray, Bestia, Cable, Bishop, Forge, Morph, Nightcrawler e Sunspot.

