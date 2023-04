Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 2×02 di Yellowjackets si assiste al momento in cui Lottie ha una visione che ha delle conseguenze drammatiche.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non volete anticipazioni!

Nella serie si era già scoperto che Lottie soffre di schizofrenia e, dopo l’incidente, non sta assumendo i suoi medicinali. I genitori, inoltre, hanno spesso discusso della situazione della figlia e la madre è convinta che abbia delle premonizioni sovrannaturali. La sua amica Laura Lee, mentre cercano di scoprire come sopravvivere, sostiene poi che le visioni siano il modo con cui Dio sta cercando di parlare con lei e dovrebbe sentirsi speciale.

Nel presente Lottie spiega quanto accaduto quando è morto Travis e racconta di aver visto una visione di Laura Lee, ormai in decomposizione, mentre urla contro di lei.

Secondo le teorie di ScreenRant, la protagonista vedrebbe l’amica a causa del suo senso di colpa. Lottie, mentre veniva “battezzata”, aveva infatti visto una sfera luminosa fiammeggiante dietro la testa di Laura Lee, elemento che sembra legato al fatto che la giovane muoia poi in un incidente aereo quando il velivolo prende fuoco in volo.

Lottie, incapace di far scendere Travis dalla gru e salvarlo, potrebbe quindi aver fatto emergere in modo istintivo il senso di colpa che si sarebbe manifestato con l’immagine dell’amica.

La terrificante visione le ha inoltre fatto perdere del tempo prezioso, contribuendo alla morte di Travis.

Che ne pensate? Che significato potrebbe avere la visione di Lottie nell’episodio 2×02 di Yellowjackets?

