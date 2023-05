Luke Grimes ha parlato della seconda metà della stagione 5 di Yellowstone, svelando cosa possono attendersi i fan dalle puntate inedite.

L’interprete di Kayce Dutton ha parlato delle tematiche al centro del capitolo conclusivo della storia:

Amore, famiglia ed essere al servizio della propria tribù, delle persone che ti stanno accanto, quello è un enorme tema nello show. Per quanto riguarda Kacey, ha avuto un periodo difficile nel scegliere il proprio legame con il padre piuttosto che la sua relazione con la moglie e figlio. Penso che sia perché è tutto ciò che importa realmente e che ha importanza per tutti i personaggi.

Grimes ha aggiunto:

Tutti i momenti drammatici realmente coinvolgenti provengono da quello ed è legato al fatto che tutti stiano lottando per il proprio team. Non c’è un team giusto o uno sbagliato, si tratta semplicemente di un gruppo di persone che stanno cercando di capire come agire per fare il meglio per le persone a cui tengono.

Per ora bisognerà attendere piuttosto a lungo prima di vedere le puntate della seconda metà della stagione 5 di Yellowstone che concluderanno la serie con star Kevin Costner. I fan non sembra dovranno però dire addio alla famiglia Dutton: in arrivo c’è una serie sequel di cui, per ora, non sono stati svelati i dettagli o i protagonisti.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Luke Grimes sulla seconda metà della stagione 5 di Yellowstone?

Fonte: ComicBook.com

