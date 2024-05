Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Una foto scattata sul set della stagione 7 di Young Sheldon conferma il ritorno di un personaggio prima della fine della serie prequel di The Big Bang Theory.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’ultima stagione dello show il giovane protagonista interpretato da Iain Armitage sta iniziando a programmare il suo trasferimento a Pasadena, California, per proseguire i suoi studi.

I fan sanno però che, prima che questo avvenga, Sheldon perderà il padre George.

Nello show verrà mostrato il funerale dell’uomo e, come conferma un’immagine condivisa da Doc Farrow sui social, in occasione del triste evento riapparirà il Coach Wilkins.

L’attore è ritratto accanto a Montana Jordan, interprete di Georgie, e i costumi indossati dai due interpreti confermano che la scena che hanno girato è legata al funerale del personaggio.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli di come verrà mostrata la morte del padre di Sheldon, il cui funerale dovrebbe essere mostrato nella prima metà del finale dello show.

Che ne pensate? Siete felici del ritorno di Coach Wilkins prima della fine della serie Young Sheldon?

Fonte: ScreenRant