Nell’episodio finale della stagione 7 di Young Sheldon, l’ultima del progetto prequel di The Big Bang Theory, ci sarà anche Jim Parsons, che ha condiviso qualche dettaglio del suo ritorno sul set.

Rispondendo alle domande di Entertainment Tonight, l’attore ha spiegato:

È stato meraviglioso. È stato ancora più meraviglioso di quanto mi aspettassi. Uno dei motivi per cui ero così entusiasta nel farlo è perché quello che hanno scritto è così dolce e penso abbiano inserito me e Mayim in modo così splendido. Spero che tutti siano d’accordo.

Parsons ha aggiunto:

Per noi, grazie al modo in cui girano perché loro sono una serie a camera singola e noi multi-camera, l’intero aspetto dello show è stato un’esperienza realmente speciale. Poter andare con Mayim, in un mondo in cui siamo realmente degli ospiti e rivisitare questi personaggi un po’ più vecchi, solo in una circostanza completamente diversa è stato bello.

Nell’episodio finale di Young Sheldon ci sarà quindi un’apparizione della versione adulta del protagonista e di Amy, anche se per ora non è stato svelato in che modo verranno coinvolti.

Che ne pensate delle dichiarazioni sull’episodio finale della stagione 7 di Young Sheldon? Lasciate un commento!

