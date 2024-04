Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il cast di Young Sheldon ha condiviso nuove foto dal set della stagione 7 che confermano l’imminente arrivo sugli schermi dell’episodio che mostrerà la morte di George.

Sui social i protagonisti hanno infatti pubblicato delle immagini in cui appaiono nel dietro le quinte di alcune scene in cui i personaggi sembrano indossare tutti indumenti neri, quasi sicuramente in occasione del funerale del padre di Sheldon.

Rachel Bay Jones, che interpreta Audrey, ha pubblicato uno scatto in cui appaiono anche Will Sasso, Wallace Shawn ed Emily Osment. La futura protagonista dello spinoff della serie ha, a sua volta, condiviso due scatti.

Melissa Peterman, che ha il ruolo di Brenda Sparks, ha invece pubblicato una foto che la ritrae accanto a Raegan Revord e Annie Potts.

Attualmente non è stato svelato in che modo lo show targato CBS mostrerà il tragico evento che colpirà la famiglia Cooper.

Che ne pensate delle foto dal set che confermano l’arrivo dell’episodio di Young Sheldon che mostrerà la morte di George?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant