Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 7 di Young Sheldon sarà l’ultima e, come rivela un post condiviso su Reddit, prima di dire addio ai fan lo spinoff prequel farà visita a un’iconica location di The Big Bang Theory.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accadrà nei prossimi episodi dello show!

Un post condiviso su Reddit mostra infatti la troupe e il protagonista Iain Armitage impegnati in alcuni ciak ambientati negli spazi di Caltech, la scuola frequentata da Sheldon Cooper e dove lavora nello show originale.

Secondo quanto riportato online, inoltre, non erano presenti altri membri del cast e non è possibile sapere per quale puntata è stato compiuto il lavoro.

Nella stagione 3 si era visto Sheldon mentre implorava il padre George di accompagnarlo a Pasadena per assistere a una conferenza di Stephen Hawking, riuscendo poi a convincerlo. Il giovane protagonista sembra quindi ritornerà a Caltech dopo la morte di George, riallacciando la storia a quella di The Big Bang Theory.

Fonte: Reddit