Il produttore esecutivo di Young Sheldon ha ammesso che spera di coinvolgere Reba McEntire prima della conclusione della stagione 7, l’ultima che verrà prodotta.

Steve Holland ha dichiarato:

Ci piacerebbe riaverla sul set. Lei ha espresso il suo interesse, ma è davvero impegnata. Sta girando il pilot di un’altra sitcom, e continua a essere tra i coach di The Voice, per NBC, quindi semplicemente non so se funzionerà.

Holland, commentando la possibilità che Reba reciti di nuovo accanto a Melissa Peterman, interprete nello show di Brenda Sparks, ha aggiunto:

Vogliamo realmente che avvenga e penso che le piacerebbe. Si tratta semplicemente di una questione di logistiche.

McEntire ha debuttato nello show Young Sheldon durante la terza stagione, in cui ha la parte dell’hairstylist June Ballard, ex moglie di Dale (Craig T. Nelson). La star era poi apparsa in sei episodi della quinta stagione, ma non è poi tornata sul set della settima.

