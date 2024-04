Raegan Revord ha parlato del finale di Young Sheldon, che saluterà i suoi fan dopo 7 stagioni, e del possibile futuro di Missy oltre la serie con star Iain Armitage.

La giovane attrice, intervistata da ScreenRant, ha infatti confermato che sarebbe felice di riprendere in futuro il ruolo:

Mi piacerebbe e voglio decisamente farlo. L’ho detto un paio di volte. Ma con le comedy è davvero facile essere etichettati. E quindi voglio esplorare le opzioni a mia disposizione. Sono il tipo di persona che si riesce a vedere mentre recita in ogni genere: drammatico o sci-fi, qualsiasi cosa.

Raegan ha quindi ribadito che vuole capire quali sono le opzioni a sua disposizione, anche se ama moltissimo Missy:

Lei è il primo grande personaggio che ho interpretato e mi sono innamorata di lei fin dall’audizione. Quindi vorrei decisamente ritornare a interpretarla a un certo punto.

Dopo lo show prequel di The Big Bang Theory, la storia dei Cooper continuerà sugli schermi di CBS con lo spinoff dedicato a Georgie e Mindy, dando quindi a Revord la possibilità di interpretare nuovamente Missy.

Raegan, intanto, ha anticipato di aver amato molto le ultime puntate di Young Sheldon:

Sono davvero emozionanti. Penso che i fan saranno realmente felici di come si conclude la storia, come si svolge tutto.

Revord ha quindi ribadito:

Unisce tutto insieme e non ha senso, ma prometto che lo avrà a un certo punto. Ed è davvero divertente. Gli ultimi episodi sono davvero emozionanti, ma spero che tutti li apprezzino.

Nel futuro dell’universo telebisivo di The Big Bang Theory, inoltre, ci potrebbe essere spazio per un originale confronto tra le interpreti di Mary. Laurie Metcalf, interprete del personaggio in The Big Bang Theory, ha infatti dichiarato che vorrebbe girare delle scene insieme a sua figlia Zoe Perry, che ha il ruolo in Young Sheldon:

Ho recitato con Zoe una volta. Forse dovremmo avere un confronto diretto tra Mary Cooper, e le persone potrebbero votare per decidere chi è la migliore.

