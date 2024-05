Steve Holland ha commentato l’assenza di Paige, il personaggio interpretato da Mckenna Grace, dalla stagione finale della serie Young Sheldon.

Il personaggio era apparso nelle stagioni precedenti mostrando come la ragazzina prodigio abbia affrontato molte difficoltà, come il divorzio dei suoi genitori, faticando a fare amicizia con Sheldon e ritrovandosi ad abbandonare gli studi e avere molti problemi.

Il produttore, in un’intervista rilasciata a TVLine, ha spiegato:

Le persone mi chiedono continuamente di Paige, ed è apparsa in soli nove episodi di Young Sheldon. The Big Bang Theory si era conclusa, e non c’era modo di pensare: ‘Possiamo ritornare indietro e inserirla nella serie?’. Le persone online hanno reagito alla storia di Paige e penso che il motivo sia legato al fatto che Mckenna sia incredibile. Il lato negativo del fatto che sia incredibile è che Mckenna è una star del cinema e questo rende davvero difficile avere la sua disponibilità.