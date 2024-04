Emily Osment ha condiviso la sua idea per poter risolvere un possibile problema con il canone di The Big Bang Theory legato alla realizzazione dello spinoff di Young Sheldon dedicato alla storia di Georgie e Mandy.

La nuova serie targata CBS racconterà quello che accade alla coppia dopo gli eventi raccontati in Young Sheldon, mostrando i due giovani mentre si occupano di Cece.

Nello show originale si era rivelato che i due hanno divorziato, situazione che rende complicato pensare a un lungo futuro dello spinoff che vedrà protagonista anche Montana Jordan.

Emily Osment, interprete di Mandy, ha però proposto una soluzione:

Sto sperando che io sia l’ex moglie e la nuova moglie. Le persone divorziano e poi si risposano. Perché non si potrebbe essere entrambe le cose?

Jordan ha fatto parte del cast fin dalla prima stagione con la parte del fratello maggiore di Sheldon, ovvero George Marshall “Georgie” Cooper Jr. Nella stagione 5 è entrata in scena Mandy che ha 29 anni, mentre lui ne ha soli 17 e ha mentito dicendo che ne aveva 21. La giovane ha poi scoperto la verità, ma era già incinta. Dopo aver riconquistato la sua fiducia, i due si sono fidanzati.

In The Big Bang Theory si svela che la coppia ha divorziato.

Che ne pensate dell’idea di Esmily Osment per evitare problemi con il canone di The Big Bang Theory nella realizzazione dello spinoff di Young Sheldon?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: TVLine