Iain Armitage ha condiviso un divertente video sui social in cui si trasforma in Jim Parsons, la star di The Big Bang Theory che è stato coinvolta nelle riprese dell’episodio finale di Young Sheldon.

Il giovane attore ha infatti condiviso un filmato su TikTok in cui dichiara:

Sembra ci sia un nuovo filtro che mostra che aspetto avrai quando crescerai. Non so quanto sarà accurato, ma lasciatemi provare.

Parsons appare quindi sugli schermi e scherza:

Non ne sono tanto sicuro. Oh! Cambia anche la tua voce… Non mi piace!

L’interprete di Sheldon nella serie The Big Bang Theory, recentemente, aveva parlato dell’esperienza vissuta con Mayim Bialik, che ha il ruolo di Amy, sul set del capitolo conclusivo dello show prequel. L’attore ha ammesso che è stato qualcosa di diverso rispetto a quanto vissuto per la serie originale, ma al tempo stesso dolce e divertente, offrendo una conclusione interessante al suo coinvolgimento nella storia. Jim aveva inoltre ribadito:

Sono stato davvero grato che ci abbiano chiesto di realizzarlo.

