Per “leggere” a dovere il nono capitolo di Andor è opportuno tenere a mente quanto dichiarato dagli showrunner a tempo debito a proposito della struttura narrativa della serie: tre archi narrativi da tre episodi ciascuno (1-3, 4-6 e 8-10, con il 7 a fare da interludio a sé stante), per dedicare gli episodi 11 e 12 al finale di stagione.

Tra gli orrori di Narkina 5

Stando a questa mappa, l’episodio 9 si pone quindi come episodio centrale della “trilogia carceraria”, un viaggio allucinante e soffocante che trascina Cassian nelle viscere del sistema penitenziario Imperiale. Ancora una volta, il tema trattato è un grande classico delle spy-stories, la permanenza e la sopravvivenza in un carcere di massima sicurezza, con tutte le sue angherie, i suoi soprusi e le condizioni di vita inumane dell’occorrenza (ci sono in questi episodi echi di Papillon, di Fuga da Alcatraz e di altri classici del filone). Ancora una volta, Andor imprime una sua interpretazione personale al tema trattato, rinca...