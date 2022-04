La nostra recensione dei primi cinque episodi di Bang Bang Baby, la serie Prime Video in arrivo il 28 aprile

Tanti riferimenti si mescolano in Bang Bang Baby, segnale di grandi ambizioni. Dopo Monterossi, Prime Video alza la posta delle sue serie original italiane, guardando in particolare ai suoi corrispettivi prodotti da Netflix, ma il risultato non è all’altezza delle intenzioni.

Ecco dunque le nostre impressioni dei primi cinque episodi di Bang Bang Baby, disponibili sulla piattaforma a partire dal 28 aprile (i restanti cinque arriveranno il 19 maggio).

La trama di Bang Bang Baby

Creata da Andrea Di Stefano, la serie è ambientata nella luccicante Milano degli anni ’80, ed ha come protagonista Alice (Arianna Becheroni), ragazzina timida e insicura che vive con la madre dopo la morte del padre Santo (Adriano Giannini) quando era ancora bambina. Per caso, scopre che in verità questi è vivo e che con la sua famiglia di origini calabresi, Barone, ha costruito un’organizzazione malavitos...