La recensione della prima stagione di Carol e la fine del mondo, serie animata disponibile su Netflix.

Annunciata nell’ottobre del 2023, Carol e la fine del mondo ci ha incuriositi sin da subito. Una reazione inevitabile, quando alla direzione del progetto troviamo un autore capace come Dan Guterman. Per chi non lo sapesse, Guterman è tra gli sceneggiatori della sin troppo sottovalutata Community e del mai abbastanza elogiato Rick and Morty. Un bis di lavori che hanno dimostrato la bravura dello sceneggiatore americano e che ci hanno fatto subito ben sperare nei confronti di questa nuova serie d’animazione.

Carol e la fine del mondo è infatti uno show animato per adulti, sulla scia di opere come BoJack Horseman. Il target “maturo”, infatti, non è da legare esclusivamente alla presenza di parolacce e/o alle scene di nudo, bensì alle profonde tematiche trattate. Tematiche che finiscono per ragionare sul senso della vita, dei rapporti umani e delle proprie passioni, puntando così i rifl...