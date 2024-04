La recensione della stagione 1 di Constellation, disponibile su Apple TV+

Quando sono stati mostrati i primi trailer di Constellation, non era chiaro quale fosse la direzione dello show. I filmati alternavano sequenze ambientate nello spazio in pieno stile “For All Mankind” a momenti più horror dai tratti onirici, creando una commistione di atmosfere davvero interessante. L’evidente qualità della messa in scena tipica dei prodotti Apple e la presenza di Noomi Rapace nel ruolo della protagonista hanno fatto il resto, attirando la nostra attenzione e lasciandoci in attesa dell’uscita di questo particolare serial televisivo. Uscita che finalmente è arrivata, confermando le ottime vibrazioni trasmesse dal materiale promozionale.

Negli scorsi giorni ci siamo quindi tuffati tra le stelle e le dimensioni per assaporare la prima stagione di Constellation. Sono bastati i titoli di testa per sentirci subito a casa. Lo show in questione è stato creato da Peter Harness, uno degli sceneggiatori mi...