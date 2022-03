Grey’s Anatomy 18×13: i nodi tornano sempre al pettine

L’episodio 18×13 di Grey’s Anatomy inizia con l’abituale voce della protagonista della serie che, da fuori campo, ci introduce qualche procedura medica che somiglia magicamente ad un saggio consiglio di vita e la massima di questa settimana è che la pressione, di qualunque genere essa sia, non può essere mai evitata, nemmeno se il tuo nome è Meredith Grey, sei un chirurgo di fama mondiale, e non ami le sorprese.

LA PRESSIONE DELLA SCELTA

Meredith è infatti di nuovo in Minnesota per riferire sugli esiti dell’intervento di Hamilton, che sembrano decisamente aver superato le aspettative ed anche se in ricerche come queste l’entusiasmo deve essere tenuto sotto controllo, il suo paziente è chiaramente entusiasta, tanto da commettere l’errore di prenderla contropiede e proporle, davanti ai medici riuniti ad ascolt...