La recensione della prima stagione della serie Jodie, il prescelto, disponibile su Netflix

Jodie, il prescelto è l’ennesima prova di come Netflix faccia veramente fatica a gestire la propria comunicazione. Tra serie cancellate senza alcun motivo e una pessima gestione dei propri abbonamenti, capita talvolta che vengano pubblicati degli show del tutto in sordina. Progetti che si rivelano essere poi molto interessanti, ma che per una carenza pubblicitaria rischiano di non essere visti da una grande fetta di pubblico e, di conseguenza, di venire cancellati prima di riuscire a portare a termine l’intera storia. E lo sappiamo: nessuno vuole iniziare una storia incompleta, che resterà silenziosa all’interno del catalogo, in attesa di conquistare qualcuno che rimarrà poi deluso dallo scoprirne la cancellazione.

Per coloro che non lo sapessero, Jodie, il prescelto (un titolo nettamente meno efficace del “The Chosen One” originale) è tratto da American Jesus, trittico di fumetti scritto da Mar...