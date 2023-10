Ne è passata di acqua sotto il Bifrost da quando Loki era “solamente” l’acerrimo rivale di Thor e il villain dietro l’assalto dei Chitauri a New York. Film dopo film e serie dopo serie, il Dio dell’Inganno ha trovato sempre più una nuova identità, perdendo però alcune caratteristiche di quella precedente. Una scelta che, nonostante tutto, si è rivelata molto interessante e che ha permesso a Tom Hiddleston di spaziare maggiormente nella sua interpretazione del figlio di Laufey.

La prima stagione di Loki, uscita su Disney+ a partire dal 9 giugno del 2021, ha esplorato una variante del personaggio comparsa per la prima volta di Avengers: Endgame. Variante che si è trovata coinvolta in qualcosa di molto più grande di quanto potesse mai aspettarsi, entrando in contatto con la TVA (Time Variance Authority). Questo ha condotto Loki a confrontarsi anche con Colui che rimane, variante a sua volta di Kang interpretata dall’istrionico Jonathan Majors e alla base di tutta la trama legata al Multi...