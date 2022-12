Sorvolando sulle molte ingenuità presenti in sceneggiatura, Il mistero dei Templari rimane a distanza di anni un’opera di grande intrattenimento. Merito soprattutto di quella sensazione di scoperta e avventura tipica delle storie “alla Indiana Jones”. Storie al giorno d’oggi davvero poco presenti sul mercato. Per questo motivo ogni nuova produzione d’avventura viene accolta con discreto interesse dagli appassionati di tutto il mondo.

Questo discorso è ovviamente valido anche per Il mistero dei Templari – La serie, show disponibile con cadenza settimanale su Disney+ e del quale stiamo seguendo i vari sviluppi. Dopo la recensione dei primi due episodi, che potete trovare come sempre qui sotto, siamo quindi giunti alla terza puntata. Puntata che promette risvolti importanti e qualche risposta sul passato dei genitori di Jess Morales, coinvolti in segreti più grandi di loro.

FANTA STORIA E RAGIONAMENTI A VOCE ALTA

Esattamente come nei due film con Nicolas Cage, anche in questa s...