La recensione dell’episodio 3×05 di The Morning Show, disponibile su Apple TV+

Arrivati a metà stagione The Morning Show regala quello che è l’episodio più completo e interessante fino a questo punto, tutto in flashback (un po’ come era capitato con la seconda stagione di The Bear, per chi l’ha vista), uno che spiega molto di quello che abbiamo visto e rilancia le restanti puntate sotto un’altra luce. Ad essere raccontato è il 2020, per stagioni. Dentro c’è il non narrato fino ad ora di diversi personaggi e ci sono i semi delle storie del presente. Capiamo molto di quello che abbiamo già visto e ci vengono date in pasto trame e intrecci con cui avere a che fare a lungo.

Le rivelazioni contenute nell’episodio

Vediamo ad esempio come è arrivata Chris al Morning Show, scopriamo il fidanzato mai visto di Mia e come Cory si sia accasato con la donna che gli ha venduto la sua nuova casa durante la pandemia. Cosa più importante di tutte scopriamo cosa sia successo a Bradley....