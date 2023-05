Platonic, la recensione della serie tv di Apple TV+ disponibile dal 24 maggio 2023.

Seth Rogen e Rose Byrne tornano a recitare insieme in Platonic, nuova serie tv di Apple TV+ scritta e diretta da Nick Stoller e Francesca Delbanco, con cui avevano già lavorato per Cattivi Vicini.

Questa volta però i due non sono sposati, ma sono vecchi amici dai tempi del college si ritrovano nei loro quarant’anni, cercando di dimostrare che tra uomo e donna può esserci amicizia senza interesse sessuale.

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati i primi tre episodi, dei dieci totali che compongono la serie tv. Una commedia leggera e frizzante, che mostra due vite allo sbando che cercano in tutti i modi di sostenersi a vicenda. Platonic ci accompagnerà fino all’inizio di luglio, con un episodio a settimana, distruggendo e ricostruendo le vite di Will e Sylvia un pezzo alla volta. Abbiamo visto la serie nella sua interezza e ve ne parl...