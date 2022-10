Romulus 2, la recensione di tutta la stagione, in uscita su Sky e in streaming su NOW

Doveva essere il complemento di Il primo re, doveva essere la serializzazione della storia di Romolo e Remo, là dove Il primo re era stato l’adattamento del mito dei due fratelli, invece la seconda stagione di Romulus cambia molte carte in tavola, si sovrappone per certi versi a Il primo re e fonde quelle due prospettive (un pezzo di trama addirittura è ricalcato). È sia mito che storia, sia trasfigurazione della mitologia in storia plausibile, sia romanzone molto espressivo, ancora più fondato sull’immaginazione e la creazione di una grande epica rispetto al film. Romulus 2 forse è la più completa realizzazione vista fino ad ora sia di quell’idea di cinema con cui nasceva Il primo re, sia di una produzione italiana di stampo internazionale che non tiri la mano indietro da nessun punto di vista e sappia sia somigliare a quello che oggi è la grande serialità o il grande cinema (con i dovuti distinguo ...