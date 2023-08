La recensione di Isabel, il nono episodio della seconda stagione di The Afterparty, disponibile su Apple TV+

Manca una settimana al finale del secondo capitolo di The Afterparty. Una stagione in linea con la precedente e, di conseguenza, una vera chicca per gli appassionati dei gialli in stile Agatha Christie. Merito soprattutto del suo creatore Christopher Miller (Spider-Man: Into the Spider-Verse), che non solo si è occupato di trovare un cast convincente in tutto e per tutto, ma anche di scrivere alcuni episodi e di dirigerne altri. Il risultato è un’opera tanto varia, quanto coerente sempre con sé stessa. Un tripudio di idee, mistero e di una scrittura capace costantemente di intrecciarsi tra un episodio e l’altro.

Come già accennato, siamo arrivati alla nona puntata, interamente dedicata a Isabel, la madre dello sposo deceduto. Scritto da Anna Lockhart e da Katie Miller, questo episodio ha lo scopo di mettere un po’ di ordine in attesa del gran finale. Saranno riuscite le due aut...