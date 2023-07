La recensione dei primi due episodi della stagione 2 di The Afterparty, serie disponibile su Apple TV+

La prima stagione di The Afterparty è approdata lo scorso anno sul mercato come un fulmine a ciel sereno. Un racconto del tutto inaspettato, narrato con estrema maestria e con grandissima competenza del lessico cinematografico. Per coloro che non lo sapessero, stiamo parlando dello show disponibile su Apple TV+ creato da Christopher Miller, autore che insieme a Phil Lord si è occupato di dare vita a The Lego Movie, a 21 Jump Street e al mai abbastanza elogiato Spider-Man: Into the Spider-Verse.

The Afterparty è un giallo appartenente alla categoria dei “whodunnit”, ovvero quelle produzioni incentrate sulla scoperta dell’assassino di turno. Il punto di forza della produzione, però, sta nella scelta di realizzare episodi che differiscono tra loro per registro narrativo, passando dalla commedia romantica al cinema action (giusto per fare due esempi) in base al testimone interrogat...