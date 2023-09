La recensione dell’episodio 3×04 di The Morning Show intitolato via libera, disponibile dal 27 settembre su Apple TV+

Un inizio che sarebbe stato perfetto per attaccare la nuova stagione stranamente arriva adesso, in apertura del quarto episodio di The Morning Show. Una macchina si ferma di fronte agli studi di produzione, ne esce Cory, ha tutti i crismi del capo: l’autista e la pedalina che lo aiuta a smontare dal SUV. Con un unico piano sequenza entra negli studi come fosse l’ingresso al Copacabana di Quei bravi ragazzi. Passa in rassegna artisti, ballerine, show, e poi anchorman, produttori, le attrici protagoniste, le co-protagoniste, come se fosse un riassuntino dei rapporti di forza, di chi fa cosa e di come funzioni la serie. Ottimo punto di ingresso. Invece siamo al quarto episodio, e questa suona più una dimostrazione di potere di Cory, che ha sulle spalle tutto, tutto supervisiona e su cui ricadono tutti i pesi.