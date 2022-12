Settimana dopo settimana, Willow si avvicina sempre di più al finale di stagione. Lo show disponibile su Disney+ ha infatti raggiunto il quinto episodio degli otto previsti, dimostrando una qualità spesso altalenante. Talvolta la serie abbraccia una natura leggera e scanzonata, mentre in altre occasioni si prende molto sul serio. Un risultato bizzarro, che comunque ha saputo convincerci e che, sino ad ora, si è dimostrato in grado di mantenere salda la nostra attenzione nei confronti della storia.

La scorsa puntata è stata particolarmente interessante per il mood horror che era possibile respirare a ogni sequenza. Grazie a uno stile che per certi versi ci ha ricordato le pellicole di Sam Raimi, abbiamo visto Willow ed Elora liberare il principe Graydon dalla possessione del Lich e, infine, venire braccati dai Flagelli. Il tutto mentre Airk si risveglia in una città abbandonata nel bel mezzo del nulla. Se siete curiosi di scoprire se la serie è riuscita anche questa volta a emozionarci...