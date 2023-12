I film di Natale, come gli episodi di serie TV a tema natalizio, sono una tradizione ormai consolidata, un po’ più arduo, invece, è trovare show televisivi interamente dedicati al Natale. In questa nostra lista abbiamo provato a darvi dei consigli su alcune serie da guardare o ri-guardare se siete degli amanti dello spirito delle feste, con un contentino pensato persino per tutti i grinch o quasi!

1. Hawkeye

Hawkeye è la perfetta serie natalizia, ambientata in una New York sfavillante di luci natalizie in cui una giovane e scatenata Kate Bishop (Hailee Steinfeld) fa squadra con l’Avenger Clint Barton (Jeremy Renner) per affrontare e sconfiggere i nemici di quando lui vestiva i panni di Ronin.

Come c’era da aspettarsi da uno show come questo, Hawkeye è pieno di azione ed intrighi, ma è anche genuinamente godibile ed ha dato l’opportunità a Renner (che si è dimostrato un vero supereroe nella vita, considerato il modo in cui è riuscito a scampare alla morte dopo il gravissimo incidente in cui è rimasto coinvolto), di uscire dall’ombra dei suoi più noti compagni di battaglia, mettendo in luce il suo talento per la commedia e la sua pazienza con Kate.

Dove guardarla: Disney+

2. Odio il Natale

La seconda stagione di Odio il Natale ha debuttato il 7 dicembre. La serie, con protagonista Pilar Fogliati nei panni della trentenne Gianna, che finalmente si appresta a trascorrere un Natale da fidanzata si conferma la piacevole sorpresa che è stata la prima volta. Gianna è infatti pronta a trascorrere le festività dei suoi sogni, se non fosse che riesce a combinarla così grossa da mettere fine alla sua relazione poco prima di Natale. La parola d’ordine diventerà quindi: riconquistare l’amore perduto.

Il trend della seconda stagione è simile a quello della prima e la serie si conferma un appuntamento godibile per trascorrere qualche ora insieme a personaggi divertenti e situazione tra il romantico e l’assurdo.

Dove guardarla: Netflix

3. The Mandalorian

No, i mandaloriani non festeggiano il Natale e a dire il vero non sappiamo nemmeno se in quella galassia lontana lontana il Natale esista, però sappiamo che le festività sono il momento ideale per un rewatch di The Mandalorian che, in un certo senso, è la perfetta serie natalizia perché celebra la famiglia, anche se improvvisata.

E poi, fatevelo dire, quanti show televisivi sono riusciti a sorprendervi quanto The Mandalorian tra la prima apparizione di Baby Yoda (no, non lo vogliamo chiamare Grogu!) e quella di Luke Skywalker? Quando è stata l’ultima volta che una serie TV vi ha fatto venire quel brivido lungo la schiena alla vista di quella spada laser verde che veniva lentamente sguainata o vi ha commosso alla vista di un Din Djarin che rompeva il voto di una vita solo per salutare il suo bambino? Credeteci, The Mandalorian è una serie di Natale.

Dove guardarla: Disney+

4. This is us

Parlando di famiglia, con This is us, Dan Fogelman ha creato uno dei capolavori degli ultimi 10 anni. Non c’è episodio in questa serie che non coinvolga, faccia stingere lo stomaco e vi faccia piangere o ridere. Lo sviluppo dei personaggi, la trama, persino il finale di questo show sono perfetti, l’amore tra Jack e Rebecca eterno e quello fraterno tra Randall, Kate e Kevin un qualcosa a cui aspirare.

Se lo spirito del Natale scorre nelle vostre vene, non potete non riguardare questo show che ha anche una pletora di episodi natalizi, uno più bello dell’altro.

Dove guardarla: Disney+

5. The Last of Us

Grinch di tutto il mondo unitevi! Quale miglior trattamento natalizio se non guardare una serie TV in cui l’umanità è stata quasi sterminata da un mortale virus? Se ce l’avete col mondo, con le luci, i biscotti profumati e gli addobbi natalizi, questa è lo show che fa per voi, uno in cui il mondo viene finalmente punito come merita per i suoi peccati.

Per il resto fingeremo di ignorare come, proprio grazie alle sue circostanze particolari, sia una serie unica nel suo genere che celebra quella terribile umanità invece di criticarla. Sì, in The Last od Us ci sono dei cattivi veramente cattivi e scene e circostanze che mettono a dura prova lo spettatore, ma c’è anche la poesia del rapporto tra Joel ed Ellie oltre ad indimenticabili episodi come Long, Long Time. Ecco, cari Grinh, è possibile che finirete per odiare anche questa serie, dopotutto.

Dove guardarla: Sky e Now

6. Dash & Lily

Ancora New York, ancora il Natale ed una serie adattata da un romanzo young adult. Nonostante Dash & Lily, show del 2020, sia stato cancellato dopo una sola stagione, non significa che sia da evitare. La serie racconta la storia di Lily (Midori Francis), una diciassettenne che vive per la magia del Natale e sogna di trovare l’amore, come è successo ai suoi genitori ed al fratello ed è una rivisitazione del noto C’è posta per te, in cui Lily e Dash (Austin Abrams) cominciano a scriversi quando quest’ultimo trova il taccuino di lei in una libreria ed i sue prendono a sfidarsi ad affrontare le proprie reciproche paure, fino al giorno del loro primo incontro.

Non è solo una serie romantica, ma è anche impregnata dello spirito natalizio e seppure non è stata rinnovata, è un modo piacevole per trascorrere le festività, magari sognando assieme ai protagonisti.

Dove guardarla: Netflix

7. Una mamma per amica

La famiglia è al centro delle storie natalizie, quella che si ama e quella imbarazzante o inopportuna, a prescindere dai modi in cui venga rappresentata, queste sono le festività durante le quali, volenti o nolenti, bisogna fare i conti con i parenti. E quale famiglia è più solida di quella formata dalle ragazze Gilmore?

Che abbiate detestato o meno il revival dello show, la serie vi sarà di perfetta compagnia durante le feste, soprattutto se ve la godrete su un morbido divano, sotto una coperta e stringendo tra le dita una cioccolata calda a scaldarvi le mani, il tutto mentre Lorelai sente arrivare la neve dal suo odore.

Dove guardarla: Netflix

8. Friends

Friends è una serie che non stanca mai, quest’anno più che mai, per la prematura scomparsa del compianto Matthew Perry, è quasi un obbligo tornare a guardarla per omaggiare un personaggio che ha fatto ridere milioni di persone nel mondo. Dedicargli un po’ di tempo a Natale non può quindi che sollevare lo spirito.

La serie ha diversi episodi a tema natalizio: il 3×10 Boyscout per caso, il 4×10 Dimostrazione di forza, il 5×10 Amore fraterno, il 6×10 Lo spettacolo di fine anno, il 7×10 L’armadillo natalizio, l’8×10 Gli stivali di Monica ed infine l’ultimo, il 9×10 A casa per Natale. Ma l’armadillo, se proprio volete saperlo, vince a mani basse.

Dove guardarla: Netflix

9. Ted Lasso

Non potevamo non inserire Ted Lasso in questa lista in cui si celebrano i buoni sentimenti, perché Ted Lasso è la serie dei buoni sentimenti, per alcuni persino troppo. Dicono. D’altronde, come asserisce Leslie Higgins in questo brindisi, il Natale va celebrato con le famiglie nelle quali siamo nati e quelle che ci costruiamo lungo la strada, fosse anche una famiglia adottiva di una serie TV. E poi lo show è riuscito persino a creare uno dei più belli episodi natalizi di sempre mandandolo in onda in piena estate, quindi, cosa potreste desiderare di più al mondo se non immergervi nuovamente nelle atmosfere di questa serie?

Dove guardarla: Apple TV+

10. The Bear

Fermi tutti, lo sappiamo che The Bear non è una serie natalizia e sicuramente non ne celebra nemmeno lo spirito, ma come si fa a non parlare del Natale in casa Berzatto?? In un episodio flashback, ambientato 5 anni prima gli eventi del pilot della serie, in Pesci, 6° episodio della 2^ stagione, Carmy (Jeremy Allen White) si scontra con la sua famiglia in una puntata rumorosissima che ospita guest star del calibro di Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, John Mulaney, Bob Odenkirk e Gillian Jacobs. Un capolavoro in cui le posate non vengono usate solo per mangiare.

Dove guardarla: Disney+

